Хайкоу, Китай, , 06:49 — REGNUM

По меньшей мере восемь человек погибли и один получил серьезные ранения в результате торнадо, который пронесся над деревней в провинции Хайнань на самом юге Китая утром по местном времени 29 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Торнадо обрушился на поселок Нада близ города Даньчжоу около 4:00 по местному времени. Рабочая бытовка на строительной площадке был разрушена, в ней находилось восемь человек. Один пострадавший получил серьезные ранения и еще один — легкие ранения. На место была направлена группа спасателей.

Напомним, что к вечеру по местному времени 29 августа на остров Хайнань ожидаетяс приход тайфуна «Подул», который станет уже 12 за год в стране.

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