Шэньчжэнь, Китай, , 06:34 — REGNUM

При обрушении жилого шестиэтажного здания в Шэньчжэне на юге Китая жертв и пострадавших не было, поскольку люди были своевременно эвакуированы, сообщает августа агентство Синьхуа.

Местные коммунальные службы заметили странные звуки, исходящие из здания, после чего немедленно эвакуировали всех жильцов прежде, чем произошло обрушение в 11:20 по местному времени, сообщил источник издания в департаменте по связям с общественностью Комитета Компартии Китая по округу Лоху.

Местные жители рассказали, что первый этаж здания был занят овощным рынком, который был постоянно переполнен покупателями ранним утром. Свидетели утверждают, что накренившееся здание лежит на соседнем. На место прибыли десятки полицейских и пожарных. Место оцеплено.

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