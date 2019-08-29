Туринск, Свердловская область, 29 августа 2019, 06:39 — REGNUM
В Туринском районе Свердловской области спустя четверо суток были найдены три человека, которые отправились в лес за грибами и заблудились. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сигнал бедствия поступил от трёх молодых людей 24 августа. Они успели сообщить по сотовому телефону, что заблудились в лесу, так как впоследствии мобильное устройство быстро разрядилось. На поиски пропавших отправились лесничие, сотрудники правоохранительных органов и волонтёры.
Сотрудник Росгвардии вёл поиски на своём квадрацикле, планомерно объезжая свои поисковые квадраты и в итоге после полудня 28 августа ему удалось найти пропавших. Он вывез их на дорогу, после чего молодые люди получили медицинскую помощь.