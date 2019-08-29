Шэньчжэнь, Китай, , 06:28 — REGNUM

Шестиэтажное жилое здание наклонилось и обрушилось на юге Китая, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городе Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая утром по местному времени 28 августа. Наличие жертв или пострадавших по горячим следам выявить не удалось. Пятеро пожарных прибыли на место, где стояло здание. Место было оцеплено. Дальнейшей информации не поступало.

Напомним, что три человека погибли 11 июля под завалами трёхэтажного здания в столице китайской провинции Гучжоу городе Гуйяне.

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