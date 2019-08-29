Биробиджан, , 06:35 — REGNUM

Начало учебного года может быть сорвано в двух школах Еврейской автономной области в связи с паводком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В двух школах Биробиджана полностью затоплены паводком подвальные помещения. Ради обеспечения безопасности детей занятия в этих школах могут перенести на 7 — 10 дней. В частности, в городской школе №9 глубина затопления подвалов — более метра.

Полностью затоплены подвалы в школе №11.

Как отметили журналисты регионального издания Набат, выехавшие на место, ни в одной, ни в другой школе не видно ни насосов, ни другой техники для откачки воды. Дворы учебных заведений залиты водой. Директора о начале учебного года сказать ничего не могут, по всем вопросам отсылают в мэрию, сообщают, что откачивать воду из затопленных подвалов, скорее всего, придётся своими силами.

В мэрии Биробиджана сообщили, что обе школы обесточены — в затопленных подвалах под водой оказались электрощитки. Ничего о сроках начала занятий в городском управлении образования тоже сказать не смогли, сослались на крайне неутешительный прогноз погоды — опять ожидаются обильные ливни. В мэрии пообещали принять меры для откачки воды или для недопущения подъема уровня воды в подвалах школ.

Как сообщало ИА REGNUM, бездействие мэрии Биробиджана угрожает жизни и здоровью учащихся в одной из школ Биробиджана. Прокурорская проверка выявила грубейшие нарушения. Несущая стена здания находится в аварийном состоянии, может рухнуть в любой момент, власти никаких мер не предпринимают. Прокуратура потребовала устранить все нарушения, а также предупредила чиновников об ответственности в случае обрушения стены. Здание школы очень старое, 1938 года постройки.