Нижний Новгород, , 06:22 — REGNUM

В Нижнем Новгороде набирает обороты скандал, начавшийся с обсуждения странного объявления, в котором женщина предлагала выкупить у желающих щенят. Там же она указывала, что приобретает животных на мясо, чтобы лечить больного туберкулезом мужа. Подобный подход к домашним любимцам вызвал возмущение у зоозащитников и с привлечением местной телекомпании они организовали «проверочную закупку». Женщина для начала попросила четырёх щенят, пообещав покупать их на регулярной основе. Делом заинтересовались правоохранительные органы, а в соцсетях продолжаются бурные дебаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изданию «Нижний Новгород. Онлайн» в областном управлении МВД сообщили, что действиям гражданки, покупающей щенков для употребления в пищу, дадут правовую оценку. Процессуальное решение вынесут по результатам проверки.

Тем временем в соцсетях идёт активное обсуждение ситуации:

«Собака — друг человека!», «Собака одомашивалась человеком не для этого!», «Что сложного в том, чтобы сходить к врачу, купить назначенные лекарства и ждать выздоровления? Почему путь — убивать своими же руками щенков, показался гораздо проще?», «А как же этика, мораль? Лично я бы никогда не стал есть собаку, даже если бы умирал от голода. На мой взгляд, это как минимум бесчеловечно!»

Напомним, в марте 2018 года в Татарии зоозащитники забили тревогу — объявив тендер на отлов и регулирование численность бездомных животных, власти одного из городов республики указали точное количество приговорённых к усыплению. Это возмутило активистов, и они обратились в УФАС по РТ с жалобой.

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