Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:11 — REGNUM

В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 14-летняя девочка. Оно произошло на Северном шоссе в Нижнем Тагиле.

Как сообщает информационный портал «Е1», дорожно-транспортное происшествие произошло днём 28 августа. Не справившись с управлением, водитель автомобиля ВАЗ-21 099 столкнулся с такси Renault Logan, в котором ехали мать и два её ребёнка: 14-летняя девочка и новорождённая дочь.

Как уточнили в пресс-службе управления ГИБДД, к счастью серьёзных травм удалось избежать, так как новорождённая была в автолюльке, а старшая дочь пристёгнута ремнём безопасности. Тем не менее, 14-летняя девочка была доставлена в больницу.

Отметим, что водитель отечественной машины получил права на управление автомобилем полтора месяца назад. Водитель Renault Logan более опытный, но ранее уже неоднократно нарушал правила дорожного движения и привлекался за это к административной ответственности.