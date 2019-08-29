Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:14 — REGNUM

Уровень Амура у Комсомольска по состоянию на 06:00 по местному времени 29 августа достиг отметки 703 см. Опасным значением для города считается 650 см., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пик паводка на Дальнем Востоке: в зоне подтопления крупнейшие города

По данным администрации города, подтоплены 35 частных домов, 76 приусадебных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень паводка проходит по Хабаровскому краю. Из-за переувлажнения почв гидрологи прогнозируют затяжной характер паводка. Ситуация усугубляется дополнительным стоком с южных притоков Амура — рек Сунгари и Уссури. В Нанайском и Амурском районах прогнозируется дополнительный подъём уровней рек до опасных отметок и выше на 0,5 — 1,7 метра.