Биробиджан, , 05:56 — REGNUM

В ЕАО паводком размыло федеральную трассу «Амур» — Чита — Хабаровск. Дорожные службы восстанавливают полотно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Трасса размыта в районе посёлка Волочаевка. Проезд осуществляется по реверсивному движению — по одной полосе, под контролем ГИБДД,

Как сообщало ИА REGNUM, гребень амурского паводка сместился к Хабаровскому краю. В Комсомольске-на-Амуре гидрологи ухудшили прогноз — уровень Амура у города может превысить 8 метров.