Новосибирск, , 05:37 — REGNUM

Обрушение здания в Новосибирске, в результате которого погибли трое рабочих, произошло во время строительных работ по реконструкции перекачивающей насосной станции на улице Ударная (ПНС-2). Рухнула стена старого здания, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

По данным СГК, здание перекачивающей насосной станции введено в эксплуатацию в 1968 году. Как уверяют в компании, оно было признано пригодным для реконструкции «на основании независимой экспертизы, проведённой в 2016 году». Реконструкция объекта выполнялась в рамках подготовки к отопительному сезону — «для повышения надёжности теплоснабжения и в связи с присоединением новых потребителей в этом районе Новосибирска».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СГК сообщили, что семьям погибших роабочих будет оказана материальная поддержка.

Напомним ЧП произошло накануне, 28 августа. Во время обрушения стены здания погибли трое рабочих, ещё один оказался в больнице, девять человек успели спастись.

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