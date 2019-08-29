Петропавловск-Камчатский, , 05:37 — REGNUM

На Камчатки власти в очередной раз пытаются спасти от варварского уничтожения одну из главных жемчужин полуострова — Халактырский пляж. Очередные проверки показали, что на пляже опять незаконно добывают песок. Одна из компаний — добытчиков — банкрот, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Очередная проверка Халактырского пляжа показала, что уникальный вулканический песок — находится в состоянии исчезновения.

Также были озвучены данные о том, что официально на Халактырском пляже за 6 месяцев 2019 года было добыто, если верить документам, 4,26 тыс. кубометров песка. Но, по мнению членов рабочей группы, фактическая добыча намного больше. По итогам проверки были составлены акты, которые будут переданы в природоохранную прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, общественность Камчатки уже не первый год требует остановить варварское уничтожение Халактырского пляжа. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин ещё в 2016 году пообещал разобраться с этим вопросом, но дальше разговоров дело пока не идёт.