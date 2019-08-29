Иньчуань, Китай, , 05:32 — REGNUM

Два автомобиля столкнулись в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает портал Tencent.

По предварительным данным, в салонах столкнувшихся автомобилей находилось «количество пассажиров, превышающее норму». В результате ДТП погибли шесть человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Азербайджане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, у которого, по предварительной версии, отказали тормоза. В результате аварии погиб один человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Человек погиб в аварии с пассажирским автобусом в Азербайджане