Берёзовский, Свердловская область, , 05:27 — REGNUM

Берёзовский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Берёзовчанину назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и восемь месяцев. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

В ходе следствия установлено, что являясь владельцем двух автосалонов, подсудимый брал автомобили граждан на реализацию. Однако полученные от продажи средства он не передавал автовладельцам в указанные в контракте сроки, а использовал деньги по своему усмотрению В итоге от мошеннических действий пострадали 135 граждан, а нанесённый им совокупный ущерб составил около 49,9 млн рублей.

Отметим, что суд также обязал взыскать 10,6 млн рублей с подсудимого в пользу потерпевших. Остальные иски граждан будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.