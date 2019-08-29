Новосибирск, 29 августа 2019, 05:25 — REGNUM
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
«Компания выражает соболезнование родным, близким и коллегам погибших. Семьям будет оказана материальная поддержка», — указали в организации.
Также в СГК заявили, что по всем обстоятельствам произошедшего проводится тщательное расследование.
Напомним, 28 августа в Новосибирске рухнула стена здания насосной станции. Погибли трое рабочих, ещё один пострадавший доставлен в больницу, остальным удалось спастись. Всего на месте ЧП работали 13 человек.
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