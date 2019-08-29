Владивосток, , 05:22 — REGNUM

Более 60 человек эвакуировали из частных домов, подтопленных после ливней и сброса воды с водохранилищ Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Силами спасателей и полиции ночью 29 августа были эвакуированы 63 жителя из частного сектора в пригороде Владивостока. Утром многие из них вернулись домой», — сообщили в МЧС региона.

На данный момент вода в низине пригорода спадает, подтоплены около 70 придомовых территорий. Но Владивосток ожидают ещё проливные дожди до конца недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток борется со стихией уже несколько суток. Некоторые районы города и пригород практически ушли под воду. Невозможен проезд автотранспорта, реки выходят из берегов, рушатся подпорные стены. Введён режим ЧС во Владивостоке и в целом по Приморья. Идут восстановительные работы.