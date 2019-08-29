Петропавловск-Камчатский, , 05:12 — REGNUM

Жителей камчатских посёлков Озерновский и Запорожье, которые осаждают голодные медведи, приглашают на лекцию о бурых медведях. Специалисты Кроноцкого заповедника расскажут селянам о биологии и поведении хищников, а также о правилах безопасного соседства с ними и о способах предотвращения конфликтов между людьми и медведями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На лекции выступит начальник отдела госохотхозяйства и охраны животного мира Владимир Гордиенко, который изучает медведей на протяжении 35 лет. Также на лекции жителям посёлков представят книгу «Медведи Камчатки».

Жители Озерновского рассказали, что, судя по всему, на спасительную силу лекции власти не очень рассчитывают, поскольку во всех общественных местах поселения расклеены листовки с телефонами охотников группы экстренного реагирования, которым следует звонить немедленно в случае, если медведь будет вновь замечен в посёлке.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки приняли решение вооружить полицейских региона автоматами. Это сочли необходимым для защиты людей от медведей, поскольку имеющиеся в распоряжении полицейских пистолеты Макарова против медведя — оружие ненадежное.