Серов, Свердловская область, , 04:56 — REGNUM

В Свердловской области жительница верхнего этажа дома № 16 по улице Железнодорожников города Серова пожаловалась на то, что в её квартире протекает потолок. Проблемы начались после того, как в городе прошли сильные дожди.

Как сообщает местное издание «Серов Глобус», в данном доме в 2017 году был проведён капитальный ремонт кровли.

«До этого капитального ремонта у меня с 1995 года ничто нигде не капало. После этого ремонта у меня начала течь крыша», — сообщила женщина в своём видеообращении

Она сообщила, что обратилась в местное ЖКО, но ей посоветовали ждать улучшения погоды, так как «в дождь никто не полезет на крышу».

Отметим, что в непогоду женщине приходится сидеть без света, так как она боится включать электричество из-за короткого замыкания.