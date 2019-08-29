Казань, , 04:48 — REGNUM

В Поволжье — снова скандал, связанный с избиением ребёнка сверстниками. На этот раз инцидент произошёл в Казани и также, как и ранее в Нижнем Новгороде, получил огласку после обнародования в соцсетях видеоролика с кадрами, где виден факт избиения. СУ СК России по республике уже начало доследственную проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что ЧП случилось в казанском посёлке Дербышки. В ведомстве уточнили, что на видеоролике видно, как одна девочка избивает другую. После проведения проверки будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела или иное.

Жители региона обсуждают инцидент, отмечая, что «возвращаемся в 90-е годы»:

"Сейчас страшно даже в центе Казани ночью ходить», «Когда соответствующие службы МВД, родители обратят на это внимания и начнут заниматься реально воспитанием подростков?», «Деградация до уровня 90-х докатилась», «Берегите своих детей от стадности».

Напомним, в Нижнем Новгороде в середине августа 2019 года подростками была избита 14-летняя девочка-инвалид. Видео об избиении ребёнка попало в соцсети, а мать пострадавшей написала заявление в полицию. Всех фигурантов установили правоохранительные органы. В отношении 16-летней студентки местного техникума уже возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Родителей всех троих участников избиения привлекли к административной ответственности.

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