Токио, , 04:30 — REGNUM

О землетрясении магнитудой 6,1 на севере Японии сообщило 29 августа японское метеорологическое управление.

Уточняется, что землетрясение зафиксировано в префектурах Хоккайдо и Аомори. Эпицентр находится между островами Хоккайдо и Хонсю. По оценкам сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Кроме того, землетрясение ощущали жители северо-востока Хонсю: подземные толчки зафиксированы в префектурах Иватэ, Акита, Мияги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло утром 28 августа у архипелага Южных Сандвичевых островов.

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