Арзамас, Нижегородская область, , 04:10 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов в Арзамасе выявили «преступный дуэт», на счету которого 18 краж из гаражей горожан. Расследование продолжается, возможно это не единственные преступления фигурантов. О задержании ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Начиная с декабря 2018 года горожане начали жаловаться в полицию о кражах из гаражей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, началась разработка дел и поиск преступников, тогда же и выяснилось, что кражи были серийными, а не единичными случаями. Преступников удалось задержать с поличным. Грабителями оказались местные жители — 18-ти и 29-ти лет.

На счету преступного дуэта оказалось 18 краж. Общий ущерб от их «деятельности» составил порядка 250 тыс. рублей, так как похищали они не автомобили, а имущество, чаще всего инструменты. Часть имущества потерпевшим вернули, а расследование продолжается.

Фигуранты не отрицают своё участие в кражах, рассказывая следствию, что ключи к гаражам подбирали. Вскрывались в основном реечные замки. Украденное имущество мужчины продавали, а деньги тратили на свои нужды. По вменяемой статье им грозит в том числе и лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, за семь месяцев 2019 года в Нижегородской области было зафиксировано 24,7 тыс. преступлений. Надзорной инстанцией за этот период отмечался рост краж — на 0,6%, которых было чуть более 9 тысяч. Также было зафиксировано почти 360 мелких хищений.