Баку, , 04:07 — REGNUM

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса на юге Азербайджана погиб один человек, сообщает пресс-служба азербайджанского минздрава.

Сообщается, что ДТП произошло в Ленкоранском районе республики. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. Других подробностей аварии пока не сообщается. В результате ДТП погиб один человек, еще 24 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что одна из пострадавших была госпитализирована с тяжелыми травмами. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа пассажирский автобус ЛиАЗ столкнулся с легковушкой ВАЗ-2114 в Ижевске. В результате ДТП пострадали шесть человек — водитель автобуса и пятеро пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с пассажирским автобусом в Ижевске пострадали шесть человек