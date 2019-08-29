Владивосток, 29 августа 2019, 03:56 — REGNUM
Вечером 28 августа, в связи с непрекращающимися осадками и неблагоприятным прогнозом, власти Владивостока ввели режим ЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Режим чрезвычайной ситуации на территории Владивостока будет действовать до полной ликвидации последствий тропических ливней.
«Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьёзной ущерб всей городской инфраструктуре», — сказал мэр города Олег Гуменюк.
Устранять есть что, тем более Владивосток буквально через несколько дней ждёт масштабное событие — Восточный экономический форум, с 4 по 6 сентября.
Стоит отметить, что три года назад ситуация была похожей — тогда тоже в Приморье бушевал мощный тайфун «Лайнрок».
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Как сообщало ИА REGNUM, большая часть Владивостока и пригород — затоплены. Вода в некоторых местах доходит до пояса. Ситуация усугубилась неожиданным сбросом воды с водохранилищ. Людей из затопленных домов эвакуировали.