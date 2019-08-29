Санкт-Петербург, , 03:30 — REGNUM

Три грузовика столкнулись на внешней кольцевой автодороге в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла на 125-м километре внешней КАД. 28-летний водитель грузовика BJ врезался в другой грузовик Scania, стоявший на обочине. После этого третий грузовик КамАЗ врезался в BJ. В результате ДТП пострадал водитель грузовика BJ, он получил тяжелые травмы. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа лесовоз Scania столкнулся с грузовиком на 49-м километре трассы Молодежное — Черкасово в Ленинградской области. В результате ДТП водитель лесовоза получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

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