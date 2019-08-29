Буинск, Татария, , 03:12 — REGNUM

В Буинском районе Татарии пятилетний ребёнок провалился в сливной колодец. Девочку с глубины два метра вытащили прибывшие спасатели, спасти её не удалось. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о трагедии в селе Рунга поступило в службу 112 вечером 28 августа, а уже через 14 минут сотрудники скорой помощи, спасатели и сотрудники полиции были на месте. Пятилетнюю девочку в сливном колодце обнаружил отец, но уже тогда она не подавала признаков жизни. Поднятого со дна колодца ребёнка пытались реанимировать, но попытки оказались тщетны. Врачи констатировали смерть.

Позднее выяснилось, что малышка играла возле палисадника и наступила на лист древесно-стружечной плиты небольшой толщины, которым и был прикрыт колодец. Плита провалилась и ребёнок упал вниз.

Спасатели после этой трагедии напомнили родителям, что нельзя оставлять детей без присмотра.

Напомним, года назад в Сочи, отдыхавший с бабушкой ребёнок из Татарии попал в открытую ливневку. Бабушка пыталась спасти внука, прыгнув в люк, но не смогла — ребёнка унесло в море, откуда его тело подняли спасатели.