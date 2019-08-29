Хьюстон, США, , 03:11 — REGNUM

Подозреваемый в массовой стрельбе в американском Эль-Пасо рассказал, что оружие, из которого вел стрельбу, он заказал из Румынии через интернет. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что подозреваемый в убийствах Патрик Крузиус рассказал полиции, что заказ румынский аналог автомата Калашникова из Румынии через интернет. Также он заявил, что смог заказать более тысячи патронов через интернет из России. Оружие ему доставили в магазин Gunmaster в Аллене (штат Техас). Эксперты утверждают, что практика покупки оружия через интернет очень распространена в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли 22 человека, еще 24 получили ранения. Мексиканские власти утверждают, что произошедшее является актом терроризма, совершенным на почве ненависти к мексиканцам.

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