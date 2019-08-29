Рабат, , 01:47 — REGNUM

Семь жителей района Тарудан в Марокко погибли во время наводнения, сообщает 29 августа Agence France-Presse.

Уточняется, что люди погибли из-за разлива реки Сус. По данным местных властей, жертв может быть и больше — продолжаются поисково-спасательные работы. Разлив реки вызван ливнями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время сезона дождей в Судане погибли более 60 человек.

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