Южно-Сахалинск, , 01:34 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске, передает телеканал АСТВ.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 100 по улице Амурской. Водитель Toyota Raum решил повернуть налево с дороги, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Vista. В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа два легковых автомобиля столкнулись на кольцевой автодороге в Екатеринбурге. В результате столкновения погибла женщина. Еще один человек получил травмы и был доставлен в городскую клиническую больницу № 36.

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