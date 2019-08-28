Москва, , 22:52 — REGNUM

Предметы, похожие на снаряды времён Великой Отечественной войны, обнаружены вечером 28 августа на стройплощадке на севере Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Ленинградском шоссе в строительном котловане обнаружено шесть предметов, похожих на артиллерийские снаряды Великой Отечественной войны», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что прилегающая территория в настоящее время оцеплена, ожидается прибытие на место сапёров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня правительство Московской области сообщило, что с начала 2019 года в регионе было найдено и обезврежено около 420 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Наибольшее число снарядов обнаруживается в районах, где шли ожесточённые бои за столицу.

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