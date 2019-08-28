Ростов-на-Дону, , 22:39 — REGNUM

В Ростовской области силовики задержали двух мужчин по подозрению в использовании рабского труда. Уголовное дело возбуждено в отношении жителей Батайска, которые, по предварительным данным, удерживали и безвозмездно использовали труд 14 человек — лиц без определённого места жительства. Об этом информируете региональное управление СКР 28 августа.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Людей, оставшихся без средств к существованию, они привлекали возможностью заработать. Но на деле пострадавшие оказывались в заточении. Жили бомжи в непригодных для проживания условиях, не было обеспечено нормальное питание, при этом хозяева угрожали им применением силы и изъятием документов.

«Фактически пребывая в состоянии рабства, люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались злоумышленниками», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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