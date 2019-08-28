Владивосток, , 22:31 — REGNUM

Затопление Владивостока после проливных дождей привело к повреждению павильонов на острове Русский, где всего через неделю должен стартовать Восточный экономический форум.

За последние сутки во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков. Это привело к сильнейшим наводнения. Пострадали и павильоны на острове Русский. В частности, павильон «Улицы Дальнего Востока», а павильон Амурской области вообще превратился в русло реки.

Местные власти сперва заявляли, что контролируют ситуацию, но затем ввели режим чрезвычайной ситуации.

Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко придется оперативно решать проблемы, чтобы ВЭФ не был сорван.