Вашингтон, , 21:43 — REGNUM

Бушевавший в Атлантике тропический шторм «Дориан» достиг такой мощности, что превратился в ураган, сообщает 28 августа американский Центр слежения за ураганами.

По полученным метеорологами данным, порывы ветра внутри зоны урагана достигли скорости 120 км/час.

Сообщается, что ураган вплотную подошел к одному из Виргинских островов под названием Сент-Томас.

О вызванных ураганом кораблекрушениях и разрушениях информации не поступало.

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