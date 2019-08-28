Вашингтон, 28 августа 2019, 21:43 — REGNUM
Бушевавший в Атлантике тропический шторм «Дориан» достиг такой мощности, что превратился в ураган, сообщает 28 августа американский Центр слежения за ураганами.
По полученным метеорологами данным, порывы ветра внутри зоны урагана достигли скорости 120 км/час.
Сообщается, что ураган вплотную подошел к одному из Виргинских островов под названием Сент-Томас.
О вызванных ураганом кораблекрушениях и разрушениях информации не поступало.
Читайте ранее в этом сюжете: Омичей предупредили о надвигающейся непогоде