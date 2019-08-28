Ижевск, , 21:37 — REGNUM

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ижевске, сообщили вечером 28 августа в региональном управлении ГИБДД России.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ, который следовал по городскому маршруту №22.

В момент аварии в автобусе находились 37 пассажиров. Пятеро из них, а также водитель автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.