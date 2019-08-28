Кострома, , 19:07 — REGNUM

65-летняя костромичка отдала 1,5 миллиона рублей мошенникам за обыкновенные витамины, думая, что это чудо-лекарство, — сообщает УМВД по Костромской области.

Аферисты воспользовались тем, что пожилая женщина действительно недавно проходила лечение в столичной клинике. Поэтому звонку лжеврачей не удивилась.

«Доктор» предложил продолжить курс лечения и предложил прекрасное лекарство. Пенсионерка отдала за препарат и его доставку 1,5 миллиона рублей, но получила в посылке обыкновенные витамины. К этому времени телефоны «врачей» уже были отключены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».