Манила, , 18:24 — REGNUM

Рыбаки и проходящие суда смогли спасти с горящего парома на Филиппинах 245 человек, 28 августа передает агентство Associated Press.

Пожар на пароме M/V Lite Ferry 16 вспыхнул в ночь с 27 на 28 августа вблизи города Дапитан. Огонь быстро охватил большую часть парома, некоторые пассажиры в панике бросались в воду.

К счастью, спасение пассажиров проходящими мимо катерами началось раньше, чем к парому прибыла береговая охрана, поэтому число жертв относительно невелико. Пока известно о троих погибших, в их числе один ребенок.

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