Новосибирск, , 18:15 — REGNUM

В ходе расследования обрушения стены в Новосибирске задержаны три человека, сообщает 28 августа пресс-служба Следственного комитета России.

Задержаны руководители подрядной организации, проводившей реконструкцию рухнувшего здания. Следователи задержали исполнительного директора, главного инженера и начальника Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж».

Напомним, 28 августа около 8:20 мск в Новосибирске на улице Ударной обрушился хозяйственный корпус административного здания, в котором проводились работы по реконструкции. В момент обрушения в здании находились 12 работников подрядной строительной организации, трое из них погибли.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ», расследование осуществляет центральный аппарат СК РФ.

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