Касимов, Рязанская область, , 17:59 — REGNUM

В городе Касимове Рязанской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. У него дома обнаружили самодельный пистолет калибра 6,8 мм и несколько патронов к нему, соседи несколько раз слышали за забором домовладения звуки, похожие на выстрелы, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Именно информация от соседей и стала поводом для наблюдения за мужчиной. В сарае домовладения, в импровизированном тайнике, полицейские обнаружили изготовленное кустарным путём огнестрельное оружие типа «авторучка». Экспертиза установила, что самодельный пистолет пригоден для выстрелов, его калибр 6,8 мм, и недавно из него стреляли.

«По предварительной информации, мужчина с давних пор интересовался оружием и его историей. Особенно он увлекался огнестрельным оружием. В какой-то момент он решил проверить свои навыки в обработке металла и знания устройства огнестрельного оружия и в домашних условиях изготовил пистолет. Неоднократно он стрелял по мишеням — проверял получившееся оружие у себя на огороде. Затем злоумышленник планировал хранить кустарный пистолет у себя дома для коллекции», — уточнили в полиции.

Следователи выясняют происхождение патронов, мужчина задержан. За любовь к самодельному оружию в отношении него возбуждено два уголовных дела, наказание может составлять до пяти лет лишения свободы.