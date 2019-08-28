Новосибирск, , 17:51 — REGNUM

Уголовное дело об обрушения стены здания в Новосибирске, от которого погибли люди, будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета России, сообщает 28 августа пресс-служба СК.

Обрушение здания Sledcom.ru

Отмечается, что такое решение принято по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Как сообщало, утром 28 августа в Новосибирске на улице Ударная обрушилась стена двухэтажного здания, где проводились работы по реконструкции.

Погибли три человека, а под завалами оказались рабочие, ремонтировавшие теплотрассу рядом с рухнувшим домом.

Причины трагедии пока не выяснены.

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