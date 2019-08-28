Москва, 28 августа 2019, 17:42 — REGNUM
В Москве неизвестный мужчина за рулём внедорожника насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Инцидент произошёл на съезде с Кутузовского проспекта на улицу Минская в районе торгового центра «Океания».
"Неизвестный на Range Rover совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. В результате от полученных травм она скончалась на месте», — сообщили в ГИБДД.
В настоящее время полиция предпринимает меры по розыску автомобиля, выясняются все обстоятельства произошедшего.