Москва, , 17:42 — REGNUM

В Москве неизвестный мужчина за рулём внедорожника насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Инцидент произошёл на съезде с Кутузовского проспекта на улицу Минская в районе торгового центра «Океания».

"Неизвестный на Range Rover совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. В результате от полученных травм она скончалась на месте», — сообщили в ГИБДД.

В настоящее время полиция предпринимает меры по розыску автомобиля, выясняются все обстоятельства произошедшего.