Москва, , 17:25 — REGNUM

В Москве проходит доследственная проверка по факту смерти мужчины на пожаре в центре города, сообщили журналистам 28 августа в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Возгорание произошло 28 августа в квартире дома, расположенного по Переведеновскому переулку в Басманном районе Москвы. В результате пожара погиб мужчина.

По данным пресс-службы, следователи выехали на место происшествия.

«В рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в информации.