Якутск, , 17:14 — REGNUM

Электроснабжение потребителей в Якутии полностью восстановлено. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает «Якутскэнерго».

Напомним, сегодня произошла авария на трансформаторе, что привело к отключению потребителей от электроснабжения. Уточняется, что без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек) и предприятия местной промышленности. Общая мощность всех отключенных потребителей — 21 МВт.

На данный момент энергетики Западных электрических сетей полностью восстановили электроснабжение. Для этого был задействован резервный трансформаторм.