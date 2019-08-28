Саратов, , 17:10 — REGNUM

Саратовские таможенники изъяли контрафактную парфюмерную продукцию двух брендов, правообладатели которой оценили ущерб в 16 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Саратовской таможни.

Продукция была обнаружена при проверке транспортного средства, которое следовало из Киргизии в Россию. В качестве груза перевозилось 2316 единиц парфюмерной продукции с маркировкой известных французских производителей. В ведомстве отмечают, что при этом отсутствовали документы, которые подтверждали согласие правообладателей на ввоз товара на территорию России, а продукция «имеет низкое качество и признаки контрафактности».

Ущерб оценён в 16 млн рублей. Товар изъят. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования чужого товарного знака.

С начала года саратовскими таможенниками выявлено более 66,3 тыс. единиц контрафакта на 230 млн рублей, возбуждено 53 административных дела.

Отметим, что ранее контрафактный парфюм изъяли при проверке самарские таможенники. В июле и августе возбуждено 22 уголовных дела за незаконное использование чужих товарных знаков, ущерб оценён в 200 млн рублей. Поддельный товар предназначался для сбыта на российском рынке. С начала года в Самарской области заведено десять уголовных дел по материалам за использование чужих брендов.