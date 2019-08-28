Элиста, , 16:02 — REGNUM

Заключённый исправительной колонии №1 в Элисте к одному обвинительному приговору добавил другой. Мужчина напал на сотрудника учреждения: руками и металлической вешалкой он попытался ударить инспектора. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся, сообщили 28 августа в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошёл в апреле 2019 года. В колонии мужчина находился за разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Из-за драки в отношении заключённого возбудили новое уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, совершённое в отношении места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Суд по совокупности приговоров окончательно назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.