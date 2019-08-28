Уфа, , 16:03 — REGNUM

Памятник архитектуры конца XIX — начала XX века постройки уничтожен в Уфе. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

Факт уничтожения объекта культурного наследия «Дом жилой с мастерской», расположенного в Уфе на ул. Нехаева, 110, был выявлен сотрудниками Башкультнаследия.

По сообщению сотрудников, снос здания произведен собственником по его личной инициативе без какого-либо разрешения органов охраны объектов культурного наследия.

По данному факту сотрудниками управления в УВД по г. Уфе было направлено заявление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 243 УК РФ. Кроме этого, уже возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного статьей 7.13 КоАП РФ.

Напомним, что уничтоженный дом представлял собой одноэтажное кирпичное здание, расположенное по красной линии улицы Нехаева г. Уфы.