Лондон, , 16:33 — REGNUM

Сотрудники британской полиции и их американские коллеги расследуют дело о пропавшей без вести 16-летней девушки, которая прибыла 25 августа из Нью-Йорка в аэропорт Хитроу в Лондоне. Об этом сообщает 28 августа Daily Mail.

По данным журналистов, сотрудники лондонской полиции уже связались с семьей пропавшей девушки, Национальным агентством по борьбе с преступностью США, а также с Департаментом полиции Нью-Йорка.

Согласно полученной информации от полиции Нью-Йорка, девушка приобрела билет на самолет за наличные, однако ее родители не знают, где они их взяла. Девушка является гражданкой Польши и предъявила польский паспорт при посадке на рейс.

Отмечается, что последний раз девушку видели в Лондоне с неизвестным мужчиной.