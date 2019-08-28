Дрогобыч, Украина, 28 августа 2019, 16:00 — REGNUM
Спасатели, разбирающие руины многоквартирного дома, взорвавшегося в городе Дрогобыч Львовской области, получили информацию о звонке ребёнка, находящегося под завалами, сообщил 28 августа телеканал «1+1».
Журналисты уточнили, что о звонке спасателям сообщил мужчина, находившийся в шоковом состоянии.
Завалы разбирает около 500 человек, задействована спецтехника и кинологи. Всего во взорвавшемся подъезде дома проживало 16 человек, установлена судьба девяти из них.
Напомним, в результате взрыва в жилом доме погибли минимум два человека, семь человек пострадали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели опровергли версию о том, что взрыв произошёл из-за бытового газа. Такое же мнение позже высказали специалисты компании «Львовоблгаз».
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