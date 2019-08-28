Красногорск, , 15:42 — REGNUM

В Московской области планируют изменить статус части земель, отнеся их к категории особо охраняемых природных территорий. Сейчас ООПТ занимают 4,5% от общей площади региона, сообщили 28 августа в пресс-службе министерства экологии и природопользования области.

Как заявил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, сейчас в области 248 природных территорий регионального значения общей площадью 200 тыс. га. Ещё девять ООПТ организуют до конца 2019 года. В долгосрочной перспективе планируется увеличить размер охраняемых территорий до 17% от общей площади земель Подмосковья. По словам Куракина, Подмосковью необходимо найти «экологический баланс» между потреблением природных ресурсов и сохранением уникальной флоры и фауны региона.

«Наша позиция заключается в том, чтобы кратно увеличить особо охраняемые территории, довести их площадь даже до 20% от площади региона», — отметил Куракин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в отдельных районах Московской области в 2019 году зафиксировали резкий рост числа змей. Как отметили в министерстве экологии и природопользования области, речь идёт о сотне особей. В данный момент специалисты ищут пути решения проблемы.