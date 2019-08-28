Самара, , 15:44 — REGNUM

Сотрудники Роспотребнадзора приостановили деятельность ООО Ресторан «Фарфор в Самаре», продукцией которого отравились 48 человек. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Деятельность ресторана приостановлена протоколом о временном запрете деятельности, а материалы дела уже переданы в суд.

По сообщению пресс-службы ведомства, на 27.08.2019 г. было зарегистрировано 48 случаев острых кишечных инфекций.

По сообщению сотрудников Роспотребнадзора, в ходе проверки предприятия были выявлены нарушения при производстве готовой продукции.

«Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла). Вероятный путь передачи инфекции — пищевой», — сообщили в ведомстве.

Сейчас проходят проверки производителей сырья для роллов.

Напомним, что ранее сообщалось о 30 заболевших.