Маноквари, Индонезия, , 15:21 — REGNUM

Шесть человек погибли после того, как индонезийские вооруженные силы открыли огонь по демонстрантам в Папуа, сообщает Harian Metro.

Известно, что около 150 демонстрантов отправились к правительственному зданию в Дейаи, требуя, чтобы глава округа подписал соглашение для проведения референдума о независимости Папуа.

По словам очевидцев, полиция использовала слезоточивый газ, а затем открыла огонь по демонстрантам.

«Шестеро убиты. Более десяти человек получили ранения и трое из них госпитализированы», — заявил журналистам местный священник.

Индонезийские военные не подтвердили число смертей среди протестующих, но заявили, что один солдат был убит, а несколько других получили ранены в столкновениях с жителями Папуа, вооруженными мачете, луками и стрелами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор индонезийской провинции Папуа Лукас Энембе выразил надежду, что интернет-блокада в Папуа будет снята.

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