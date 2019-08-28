Новосибирск, , 14:44 — REGNUM

Сибирская генерирующая компания (СГК) поможет семьям пострадавших при обрушении стройки в Новосибирске, об этом заявил ТАСС директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа на улице Ударной в Новосибирске рухнули стены водонасосной станции, рядом с которой сотрудники СГК ремонтировали теплотрассу. Площадь обрушения составила 350 кв. м. По предварительным данным МЧС, под завалами оказались 12 человек (позднее в СГК заявили, что на месте ЧП было всего 8 человек). Есть данные о двух погибших. Спасательная операция продолжается.

Разрешение на реконструкцию здания на улице Ударной СГК получила 27 июня. Согласно документам, подрядчик должен выполнить реконструкцию здания перекачивающей насосной станции № 2 с пристройкой дополнительного объема. По контракту работы на участке должны быть завершены до 31 декабря 2019 года.

В СГК заявили, что работы по ремонту теплотрассы на месте ЧП возобновятся через несколько дней.

«По правилам работы останавливаются при проведении [расследования], но это буквально несколько дней. Мы получим разрешение на продолжение работ, и, получается, будем максимально работать. Сдвигаться нам некуда, у нас отопительный сезон скоро начнётся», — рассказал NGS.ru Андрей Колмаков.