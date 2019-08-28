Новосибирск, , 14:41 — REGNUM

Операция по ликвидации последствий обрушения стены насосной станции будет продолжатьсядо полного разбора завалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, специалисты собрали более 80 процентов обломков.

В ведомстве отмечают, что быстрое наращивание сил позволило разобрать основные завалы в течение пяти часов. В работах задействовано до 370 человек, более половины которых — от МЧС.

«Большие бетонные конструкции поднимали при помощи крана, всё остальное разбирали практически вручную по местам, которые определили кинологические расчеты во время минуты тишины», — сообщили в ведомстве.

Общая площадь обрушившейся стены оценивается в 350 квадратных метров.

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